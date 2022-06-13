Щира подяка сусідам із Волині!

Наприкінці минулого тижня у Ковелі Волинської області відбувся Всеукраїнський турнір з веслування на байдарках і каное. Серед тих, хто порадував своїх наставників Анастасію і Володимира Гикавих успішними виступами, і вихованці комплексної ДЮСШ з водних видів спорту Тернопільської міської ради та обласної школи вищої спортивної майстерності.

Аби заохотити тих, хто лишень нещодавно був початківцем, насамперед згадаю про досягнення Єгора Гнатюка. У віковій групі юнаків і дівчат 2010 року народження та молодших йому вже виявилося до снаги двічі піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани після баталій байдарочників-одиночників. Хлопцеві не було рівних у вирішальних заїздах на 200 і 500 метрів.

У наступній віковій групі (2008—2009 роки народження) так само у байдарці-одиночці тріумфувала Соломія Сосновська. Скарбничка її особистих нагород поповнилася «золотом» на 200-метрівці і «сріблом» за друге місце на дистанції 500 метрів.

Нарешті, найбільше відзнак — відразу три — завоювала найдосвідченіша юніорка Дарія Довбня. Перегони у віковій групі байдарочниць-одиночниць 2004 років народження і старших завершилися для неї перемогами у вирішальних запливах на 500 і 200 метрів. А до фінішу 1000-метрового відрізку дісталася другою.

Тож тернопільські байдарочники повернулися вчора з Волині додому із п’ятьма золотими і двома срібними медалями. А після прибуття у рідні пенати ще й не забули подякувати Волинській федерації каное за організацію всеукраїнських стартів у такий нелегкий для нашої держави час.

На фото: тернопільські байдарочники — лауреати всеукраїнських змагань разом з одним зі своїх наставників Володимиром ГИКАВИМ.

Фото із соціальних мереж