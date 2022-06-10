Суб’єктам господарювання краю повернули ПДВ

У січні-травні 2022 року про відшкодування податку на додану вартість заявили 136 суб’єктів господарювання — юридичних осіб Тернопільщини. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Вони проінформували про повернення на розрахунковий рахунок 213-ти мільйонів гривень цього платежу.

Очільник податкової служби краю констатував, що станом на початок червня цього року платникам відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 143 мільйони гривень податку на додану вартість.

«Разом із тим податківці виявили зловживання окремих суб’єктів господарювання. Скажімо, після проведених упродовж п’ятьох місяців цього року перевірок упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на 2,4 мільйона гривень», — повідомив Михайло Яцина.

На початок літа загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок цього податку становив 167 мільйонів гривень. Із них 151 мільйон перебуває на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів. А ще 16 мільйонів — у процесі судового та адміністративного розгляду.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області