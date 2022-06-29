Суми ПДВ, які не включають до бюджетного відшкодування

Відповідно до підпункту 69.29 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій із придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Такі суми ПДВ, зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до їх повного погашення за рахунок податкових зобов’язань.

Відповідні роз’яснення розміщені на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/590192.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області