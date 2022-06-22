У фундаменті ТНПУ — єдність, людяність і довіра

Жити в епоху змін… Кажуть, це прокляття. Але той, хто живе в такий час, — не лише свідок, а й творець історії. І як би складно нам це сьогодні не давалося, кожен творить історію на своєму фронті, в кожного — своя місія. Нелегка вона в цьогорічних абітурієнтів, котрі, як би тривіально це не звучало, є майбутнім нашої країни. Віримо, що вони усвідомлюють своє призначення і розуміють, наскільки важливо сьогодні здобувати якісну освіту, ставати фахівцем, котрий буде частиною відродження України. І нині необхідно, аби кожен із них зробив вибір на користь своєї держави.

Працювати на випередження

А яка ж місія вищої освіти? Звісно ж, готувати спеціалістів, які будуть затребуваними в суспільстві, і в яких матиме потребу наша країна. Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Богдан Богданович Буяк розповідає, що останніми роками у виші переглянули свою роботу, переформатувавши деякі напрямки підготовки та відкривши нові міждисциплінарні програми.

— Ми намагаємось іти в ногу з часом та відкриваємо ті спеціальності, фахівці яких будуть затребувані на ринку праці. Так, цього року ми відкриваємо набір одразу на шість нових освітніх програм: «Логістика і англійська мова», «Міжнародний туризм та крос-культурні комунікації», «Програмні технології інтернету речей», «Фотомистецтво та візуальні практики», «Комп’ютерна математика» та «Екологічна біотехнологія».

«Програмні технології інтернету речей» — спеціальність для тих, хто хоче стати фахівцем із розробки і тестування програмно-апаратних інформаційних систем інтернету речей. Здобувачі цього фаху отримають необхідні знання та вміння для виконання функцій проєктувальника «розумного середовища», розумних пристроїв та систем, розробника програмного забезпечення, програмування елементів захисту інформаційних систем тощо. За освітньою програмою «Екологічна біотехнологія» готуватимуть фахівців, здатних до комплексного виконання проєктно-технологічних розрахунків і здійснення виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності.

— Окремо варто виділити освітню програму «Комп’ютерна математика», — наголошує Богдан Богданович. — Здобувачі цієї освітньої програми зможуть працювати з базами даних, у статистиці… Це унікальні фахівці, які реалізують себе в науково-дослідних установах та на підприємствах, що займаються дослідженням й експериментальною розробкою у сфері природничих і технічних наук, у сфері інженерії й технологій.

Серед інших освітніх програм, які відкрили за останні роки, популярними серед вступників є «Психологія бізнесу та управління», «Нутриціологія», «Фізична реабілітація». Відбулася і спеціальність «Аналітика суспільних процесів». Цього року університет випустив перших фахівців-бакалаврів, а вже три роки поспіль випускає магістрів, які знайшли себе в цій професії.

— Сьогодні в університеті вже більше ста сімдесяти освітніх та освітньо-наукових програм, половина з яких — педагогічного профілю, — розповідає Богдан Буяк. — Плануємо також здійснити набір на освітню програму «Психологія конфліктів та практична медіація», за якою готуватимемо фахівців із медіації. Це так звані перемовники між сторонами конфлікту, для прикладу, в судовому процесі. У нашій державі з 2024 року запроваджують цілий інститут медіаторів, і ми на випередження готуємо фахівців, які будуть напрочуд затребуваними на ринку праці, особливо в післявоєнний час. Зауважу, що нам вдається не лише відкривати нові освітні програми, а й успішно їх акредитувати. За останній рік ми не мали жодної неуспішної акредитації. Насправді, пройти цю процедуру за теперішніми вимогами зовсім нелегко.

Але, відкрити освітню програму — це лише пів справи, позаяк значно важливіше підібрати кваліфіковані кадри. Як наголошує Богдан Буяк, ще жодна освітня програма в університеті не була відкрита без належного підбору кадрів і без створення матеріально-технічної бази.

Успішні, бо єдині

Тернопільський національний педагогічний університет

ім. В. Гнатюка є лідером в Україні у групі гуманітарних університетів. Це підтверджує консолідований рейтинг гуманітарних, педагогічних та лінгвістичних закладів вищої освіти України, в якому ТНПУ посідає перше місце. Окрім того, виш має найвищий показник працевлаштування випускників як галузевий університет, а також у ТНПУ — найбільше державного замовлення в регіоні.

Попри перипетії цього навчального року, колектив ТНПУ намагався бути максимально ефективним не лише в освітній діяльності, а й долучився до волонтерського руху задля якнайшвидшої перемоги нашої держави.

Із перших днів повномасштабного воєнного вторгнення російської федерації в Україну на базі університету розгорнули волонтерський центр, який координували профспілкові організації працівників і студентів.

— Наш волонтерський центр став потужним мілітаризованим підприємством, — розповідає Богдан Богданович, — яке успішно та відповідально функціонує на багатьох локаціях. Ми збирали та сортували речі, продукти і ліки, за два місяці повномасштабних воєнних дій сплели більше двох тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Виготовляли перев’язувальні матеріали, амуніцію для наших захисників, забезпечували харчуванням тероборону та внутрішньо переміщених осіб, транспортували гуманітарні вантажі в гарячі точки.

У структурі університету в рамках волонтерського руху з’явився новий підрозділ — Центр єврокомунікацій із перекладом сімома мовами офіційних новин та поширенням їх у всі куточки світу. Студенти та викладачі факультету іноземних мов сформували каталог світових інформагентств, відіслали їм офіційне звернення від волонтерського центру й надавали інформацію, яку поширювали медійники за кордоном.

На базі фізико-математичного, інженерного факультетів і журналістського відділення функціонував офіційно зареєстрований центр кібернаступу. «Клавішні війська» ТНПУ зупиняли віруси дезінформації, посилювали кібератаки на ресурси ворога, провадили інформаційно-аналітичну діяльність, спрямовану на протидію російській пропаганді й інформування міжнародних організацій та іноземних держав про злочини окупантів. У центрі кібернаступу було залучено понад п’ятсот фахівців, які свого часу зробили потужний волонтерський внесок.

Поміж іншого, ТНПУ перший в Україні започаткував курси вивчення української мови для внутрішньо переміщених осіб. Ці курси досі тривають на безоплатній основі.

А ще Тернопільський педуніверситет відчинив свої двері для студентів інших вишів, які не можуть працювати в умовах війни.

— Ми відкрили усі сто сімдесят освітніх та освітньо-наукових програм для здобувачів закладів вищої освіти, які розміщені в зоні проведення бойових дій. Близько сотні студентів з інших вишів нині навчаються на умовах академічної мобільності. Відтак вони матимуть змогу звернутися у свій заклад, щоб їм перезарахували бали, які вони отримали у ТНПУ.

Наддемократія чи середовище партнерських відносин?

Авторка цього тексту вже неодноразово мала нагоду спілкуватися із ректором ТНПУ. Тож зауважувала: розповідаючи про справи в університеті, Богдан Богданович завжди використовує займенник «ми»: «Ми досягли», «Ми зробили», «Ми запровадили»… Ректор зчаста наголошує на тому, що успіх університету — це результат спільних зусиль адміністрації, викладачів та студентів. А ще — результат стосунків, які базуються на довірі, взаємодопомозі, підтримці та розумінні.

— Інколи мені говорять, що ми «розвели» в ТНПУ режим наддемократії, — зізнається ректор. — Насправді, ми просто визначили наші пріоритети. В основі функціонування університету — довіра, толерантність, дружня атмосфера та підтримка, індивідуальний підхід до кожного студента. Ми намагаємося бути передусім людьми, а вже потім науковцями. Людське начало є ключовим для нас. Частково саме такий підхід допоміг нам солідарно підійти до створення волонтерського центру. У ньому працювали всі: студенти, викладачі, декани, проректори…

Насправді ж, саме якість освіти укупі з родинною атмосферою, яка панує в стінах ТНПУ, є тією валютою, що підкуповує абітурієнтів. Тож і частиною цієї родини хочеться стати багатьом.

Виклики вступної кампанії-2022

А потрапити в родину ТНПУ можна зовсім скоро. Уже 1 липня розпочинається створення електронних кабінетів вступників, а 29 липня абітурієнти подаватимуть заяви та документи в університети. Варто згадати, що цього року відмінили зовнішнє незалежне оцінювання, натомість абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Дійсні також сертифікати ЗНО за 2019—2021 роки. Цього року обов’язковою умовою для вступу для всіх категорій абітурієнтів також є мотиваційний лист.

Як розповідає відповідальний секретар приймальної комісії ТНПУ Юрій Древніцький, вступ на спеціальності з творчим конкурсом відбувається лише за результатами творчих конкурсів та розгляду мотиваційних листів. У ТНПУ таких спеціальностей шість: «Фізична культура і спорт», «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво», «Графічний дизайн», «Дизайн середовища», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Сценічне мистецтво». До слова, реєстрація для участі у творчих конкурсах розпочалася 20 червня і триватиме до 15 липня, а проводити їх будуть від 1 по 18 липня.

— У зв’язку з воєнними діями цього року вступна кампанія має чимало змін, — розповідає Юрій Древніцький. — Однією з таких є те, що вступати можна й без сертифікатів ЗНО чи НМТ. Це стосується тих абітурієнтів, які мають намір навчатися на контракті. Достатньо буде лише документа про повну загальну середню освіту та мотиваційного листа. Виняток становлять лише кон’юнктурні спеціальності. У ТНПУ таких десять: «Англійсько-український переклад», «Психологія», «Психологія бізнесу і управління», «Журналістика», «Інженерія ігрових проєктів», «Digital-аналітика», «Програмні технології інтернету речей», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Міжнародний туризм і крос-культурні комунікації». На ці спеціальності обов’язковий сертифікат ЗНО чи НМТ і на державну, і на контракту форми навчання.

Цього року абітурієнти можуть подавати п’ять заяв на бюджет і двадцять на контракт. У Тернопільському педуніверситеті вже затверджений максимальний обсяг державного замовлення для випускників шкіл: 557 місць — на денну форму навчання і 111 — на заочну.

— Останні три роки вступна кампанія відбувається в екстремальних умовах. У результаті — в абітурієнтів виникає чимало запитань. Тож вже кілька років у нас діє гаряча інформаційно-консультаційна лінія приймальної комісії ТНПУ. На сайті університету розміщені не лише номери телефонів приймальної комісії, а й особисті — деканів усіх факультетів. Таке рішення ухвалили, аби бути максимально доступними для вступників. Щоб вони мали змогу отримати всі відповіді на запитання, які їх турбують. Окрім цього, в нас діятиме інформаційно-консультаційний центр вступника, де ми допомагатимемо створити електронний кабінет, подати електронну заяву, консультуватимемо тощо. Адже нині ще немає чіткого алгоритму дій для вступу, щодня є зміни. Тож погодьтеся: важко розв’язати рівняння, коли всі — невідомі. Тому абітурієнти можуть звернутися по допомогу до нас, — підсумовує Юрій Романович.

…Здається, про Тернопільський національний педагогічний університет можна писати ще багато. Але ж недарма кажуть: краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Ми лиш бажаємо цьогорічним вступникам обрати ту професію, яка справді буде за покликом серця (бо лиш тоді в ній можна відбутися), і той освітній заклад, який дасть вам змогу сповна розкрити свій потенціал.

Зоряна МУРАШКА.

На фото: ректор ТНПУ проф. Богдан БУЯК; колектив приймальної комісії ТНПУ.