Відображення чистого прибутку фермерського господарства

Відповідно до підпункту 12 пункту 2 розділу ІІІ Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року за номером 783), у рядку 10.10 розділу ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про майновий стан і доходи вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках декларації, у тому числі дохід, отриманий платником податку як додаткове благо згідно з підпунктом 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (ПКУ), крім випадків, передбачених статтею 165 ПКУ. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У графах 3—7 рядка 10.10 декларації вказуються значення сум річного оподатковуваного доходу, які не зазначені у попередніх рядках декларації, а також суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року.

Крім того, додаток ЄСВ 1 до декларації «Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» є невід’ємною частиною декларації, у табличній частині якого в рядках та графах в розрізі календарних місяців, зокрема, вказуються для членів фермерських господарств:

у графі 3 — розподілений дохід (прибуток), отриманий від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році за відповідний місяць.

При відсутності у платника частки розподіленого доходу у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду у рядку вказується значення «0».

у графі 4 — сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, з урахуванням максимальної величини;

у графі 5 — розмір єдиного внеску, встановлений законом;

у графі 6 — сума нарахованого єдиного внеску, розрахована шляхом множення суми, зазначеної у графі 4 таблиці, на розмір єдиного внеску в розрізі кожного місяця, зазначений у графі 5.

Загальна сума нарахованого єдиного внеску за звітний період зазначається у рядку «Усього» графи 6. Значення рядка «Усього» графи 6 додатка ЄСВ 1 переноситься до рядка 20.1 розділу V декларації.

Крім того, якщо у графі 36 додатка ЄСВ 1 вказується значення «0», то у графах 4 та 6 цього додатка також вказується значення «0».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області