Відображення податкової накладної, яку немає можливості зареєструвати в ЄРПН

Підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України визначено, що у випадку відсутності у платника податку можливості своєчасно здійснити реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування (ПН/РК) за операціями з постачання товарів/послуг, здійснених у період, починаючи з лютого 2022 року, така реєстрація має бути здійснена протягом шістдесяти календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення такої можливості, або протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Право на податковий кредит (ПК) зберігається за умови, якщо він сформований за звітні періоди лютий-травень 2022 року на підставі первинних (розрахункових) документів, отриманих платником податку за операціями з придбання товарів/послуг від платника ПДВ, у якого відсутня можливість своєчасно здійснити реєстрацію ПН/РК, та якщо за такими операціями будуть складені ПН/РК та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) протягом шістдесяти календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення такої можливості, або протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

При відсутності факту реєстрації в ЄРПН ПН/РК по закінченню шістдесяти календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення такої можливості, або шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні ПК, сформований за первинними (розрахунковими) документами, має бути виключений з декларації відповідного періоду шляхом подання уточнюючого розрахунку до такої декларації.

Відповідні роз’яснення розміщені на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/590192.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області