Зареєструвати в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування можна до 15 липня

Законом України від 12 травня 2022 року за номером 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану», який набрав чинності 27 травня цього року (із дня, наступного за днем його опублікування), внесені зміни, зокрема, до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПКУ), та доповнено підпункт 69.11. На це звернули увагу в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зазначеними змінами для платників ПДВ, які мають можливість виконувати свої податкові обов’язки, встановлюються нові строки виконання тих податкових обов’язків, які за загальними правилами повинні були виконані у лютому-травні 2022 року, зокрема, реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування (ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), подання податкової звітності, сплата податків і зборів.

Так, платники ПДВ зобов’язані до 15 липня 2022 року зареєструвати в ЄРПН ПН/РК, складені за операціями з постачання товарів/послуг, здійсненими протягом лютого-травня 2022 року.

Фінансова відповідальність буде застосовуватися до платників податків, які мали можливість, але не виконали у строки, встановлені згаданим Законом, свої податкові обов’язки, строк виконання яких за загальними правилами припадав на податкові періоди лютий-травень 2022 року, а саме за не реєстрацію до 15 липня 2022 року ПН та РК в ЄРПН та/або за не подання до 20 липня 2022 року податкової звітності та/або за не сплату не пізніше 31 липня 2022 року податків та зборів.

Тобто Закон за номером 2260 звільнив від відповідальності платників податків, які мають можливість виконувати податкові обов’язки, якщо вони зареєструють зазначені ПН та РК в ЄРПН до 15 липня 2022 року, до 20 липня 2022 року подадуть відповідну податкову звітність та не пізніше 31 липня 2022 року сплатять відповідні податки та збори.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області