171 мільйон гривень ПДВ уже відшкодували

У січні-червні 2022 року про відшкодування податку на додану вартість заявили 138 суб’єктів господарювання — юридичних осіб Тернопільщини. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Вони проінформували про повернення на розрахунковий рахунок 246-ти мільйонів гривень платежу.

«На початок липня цього року платникам відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 171 мільйон гривень податку на додану вартість», — зазначив він.

Очільник ДПС в області також проінформував, що податківці виявили зловживання окремими суб’єктами господарювання. Так, за результатами проведених перевірок упродовж першого півріччя цього року упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на 3,3 мільйона гривень.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 172 мільйони гривень на початок липня. При чому 156 мільйонів перебувають на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами законодавства. Ще стосовно шістнадцяти мільйонів триває судовий та адміністративний розгляд.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області