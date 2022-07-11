Декларацію з рентної плати за другий квартал необхідно подавати за новою формою

22 березня 2022 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 15 лютого 2022 року за номером 79 «Про затвердження змін до форми податкової декларації з рентної плати», яким внесено зміни до форми податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 719. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податківці також звернули увагу, що у зв’язку з тим, що базовим податковим (звітним) періодом для рентної плати є календарний квартал, а для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України є календарний місяць, то форма декларації із змінами, внесеними Наказом номером 79 використовується для складання звітності:

— за квітень 2022 року та наступні звітні періоди, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди — платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

— за ІІ квартал 2022 року та наступні звітні періоди, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди — платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за винятком вуглеводної сировини), за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин – за місцезнаходженням ділянки надр, за спеціальне використання води, за спеціальне використання лісових ресурсів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області