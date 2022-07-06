Під час воєнного стану перебіг строку зупиняється

Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року за номером 520. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 4 згаданого порядку при зупиненні реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної (ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

При цьому, пунктом 6 порядку передбачено, що строки подання копій документів та письмових пояснень до контрольного органу — протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН/РК.

Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема, статтю 102 ПКУ доповнено новим пунктом 102.9.

Так, згідно з пунктом 102.9 статті 102 ПКУ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених ПКУ, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи.

Враховуючи сказане, якщо закінчення терміну 365 календарних днів, встановленого для подання платником податків повідомлення про надання пояснення при зупиненні реєстрації ПН/РК в ЄРПН, припадає на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, то такий перебіг строку зупиняється.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області