Підпунктом «а» пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ постачання товарів — будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Тобто, операції з постачання відходів як вторинної сировини (за винятком відходів і брухту чорних і кольорових металів) підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою ПДВ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області