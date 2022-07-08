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Підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах

08.07.202208.07.2022Автор Богдан Дікальчук
Підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах

Підпунктом «а» пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ постачання товарів — будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Тобто, операції з постачання відходів як вторинної сировини (за винятком відходів і брухту чорних і кольорових металів) підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою ПДВ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області