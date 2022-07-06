Розмір ставок рентної плати за спеціальне використання води з 1 січня 2022 року

Розміри ставок рентної плати за спеціальне використання води встановлені пунктом 255.5 статті 255 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому, дев’ятим абзацом пункту 4 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ передбачено, що Кабінет міністрів України щорічно до 1 червня при необхідності вносить до Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до ПКУ щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, зокрема з рентної плати.

Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни, зокрема, до пункту 255.5 статті 255 ПКУ, відповідно до яких з першого січня 2022 року збільшено ставки рентної плати за спеціальне використання води.

У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255 ПКУ зазначені розміри ставок рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод в залежності від району річкових басейнів, у підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255 ПКУ — розмір ставок рентної плати за спеціальне використання підземних вод в залежності від регіону.

Ставка рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики становить 12,95 гривні за 10 тисяч кубічних метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.

Ставки рентної плати за спеціальне використання води для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю, становлять:

для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, — 0,2219 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;

для пасажирського флоту, що експлуатується, — 0,0246 гривні за 1 місце-добу експлуатації.

Ставки рентної плати за спеціальне використання води для потреб рибництва становлять:

67,97 гривні за 10 тисяч кубічних метрів поверхневої води;

81,71 гривні за 10 тисяч кубічних метрів підземної води (підпункт 255.5.5 пункту 255.5 статті 255 ПКУ).

Ставки рентної плати за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, становлять:

63,22 гривні за 1 кубічний метр поверхневої води;

73,73 гривні за 1 кубічний метр підземної води (підпункт 255.5.6 пункту 255.5 статті 255 ПКУ).

Ставка рентної плати за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної води становить 14,64 гривні за 100 кубічних метрів води (підпункт 255.5.7 пункту 255.5 статті 255 ПКУ).

Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005 (пункт 255.6 статті 255 ПКУ).

Житлово-комунальні підприємства застосовують до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3 в частині обсягів води технологічних нормативів використання питної води, визначених відповідно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовідведення (пункт 255.7 статті 255 ПКУ).

За умови використання води з каналів платниками рентної плати застосовуються ставки рентної плати, встановлені за спеціальне використання води водного об’єкта, з якого забирається вода в канал (пункт 255.9 статті 255 ПКУ).

За умови використання води із змішаних джерел водопостачання застосовуються ставки рентної плати, встановлені для джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела (пункт 255.10 статті 255 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області