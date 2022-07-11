Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Ставки екологічного податку встановлені статтями 243, 245—248 Податкового кодексу України (ПКУ), а саме:

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (стаття 243 ПКУ);

за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (стаття 245 ПКУ);

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (стаття 246 ПКУ);

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (стаття 247 ПКУ);

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (стаття 248 ПКУ).

Крім того, дев’ятим абзацом пункту 4 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ передбачено, що Кабінет міністрів України щорічно до 1 червня у разі необхідності вносить до Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до ПКУ щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, зокрема з екологічного податку.

Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни, зокрема, до статей 243, 245—248 ПКУ, відповідно до яких з 1 січня 2022 року збільшено ставки екологічного податку.

При цьому пунктом 37 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли:

з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно, ставки податку становлять 30 відсоток ставок, передбачених пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 ПКУ;

з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно, ставки податку становлять 60 відсотків ставок, передбачених пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 ПКУ;

з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно, ставки податку становлять 90 відсотків ставок, передбачених пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 ПКУ;

з 1 січня 2025 року, ставки податку становлять 100 відсотків ставок, передбачених пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області