У жовтні 2022 року бізнес Тернопільського краю сплатив до державного бюджету країни 136,3 мільйона гривень податку на додану вартість, що на 15 мільйонів або на 12 відсотків більше очікуваних показників. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Загалом упродовж десяти місяців цього року суб’єкти господарювання краю спрямували до Державного бюджету України 1,3 мільярда гривень податку на додану вартість. Додатково скарбниця отримала 122,6 мільйона гривень, оскільки сплата перевищила очікування на 10 відсотків.

Середньомісячна ж сплата з ПДВ цього року складає 131,3 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області