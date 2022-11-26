Демобілізовані підприємці: подання заяви про відсутність можливості виконання податкового обов’язку разом із підтверджуючими документами

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року за номером 225, набрав чинності 6 вересня 2022 року.

Згаданим порядком визначено перелік підстав неможливості виконання платником податків — фізичною особою, зокрема самозайнятою особою, податкових обов’язків, окрім підстав, встановлених підпунктами 102.6.1—102.6.5 пункту 102.6 статті 102 глави 9 розділу II ПКУ, однією з яких є призов на військову службу під час загальної мобілізації, або перебування в підрозділах територіальної оборони.

Відповідно до першого-другого абзаців пункту 3 розділу ІІ цього порядку до платників податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, які на дату набрання чинності порядком мають можливість подати до контрольного органу заяву та документи (копії документів), інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов’язків, застосовуються такі правила.

При неможливості виконання платником податків податкового обов’язку, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, платник податків подає не пізніше 30 вересня 2022 року заяву про відсутність такої можливості (крім виконання обов’язку щодо реєстрації акцизних накладних та/або подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та/або подання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними тощо) разом з вичерпним переліком документів (копій документів), інформації, які передбачені, зокрема, переліком документів, що підтверджують неможливість платника податків — фізичної особи, зокрема самозайнятої особи, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента, затвердженим наказом за номером 225 до контрольного органу в порядку передбаченому пунктом 8 розділу ІІ порядку за номером 225.

Пунктом 4 переліку визначено, що з підстав, передбачених підпунктом 4 пункту 2 розділу II порядку за номером 225, подається військовий квиток або інший документ, виданий відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.

При відсутності у платника податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, можливості подати таку заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію у строки, визначені пунктом 3 розділу ІІ порядку за номером 225 (не пізніше 30 вересня 2022 року), платник податків подає заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов’язків (реєстрації податкової накладної, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо) таким платником податку, передбачених ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контрольний орган, але не пізніше шістдесяти календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків (другий абзац пункту 4 розділу ІІ порядку за номером 225).

Таким чином, для фізичної особи-підприємця — платника єдиного податку, яка мала можливість станом на 6 вересня 2022 року подати до контрольного органу заяву про відсутність можливості виконання податкового обов’язку разом із підтверджуючими документами, граничний термін подання такої заяви — 30 вересня 2022 року.

Фізична особа-підприємець — платник єдиного податку, яка була призвана на військову службу під час загальної мобілізації, та не мала можливості до 30 вересня 2022 року подати до контрольного органу заяву про відсутність можливості виконання податкового обов’язку разом із підтверджуючими документами, повинна подати таку заяву з відповідними документами, починаючи з дати демобілізації, зазначеної у військовому квитку або іншому документі, виданому відповідним державним органом, але не пізніше шістдесяти календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому відбулася демобілізація.

Водночас податківці зазначили, що тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, згідно з першим абзацом підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої та другої груп, мають право не сплачувати єдиний податок.

При цьому такими особами декларація платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, не заповнюється за період, в якому відповідно до першого абзацу підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ єдиний податок не сплачувався (другий абзац підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Тобто фізичним особам-підприємцям — платникам єдиного податку першої та другої груп, які починаючи з першого квітня 2022 року не сплачували єдиний податок, подавати заяву про відсутність можливості виконання податкового обов’язку в частині сплати єдиного податку не потрібно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області