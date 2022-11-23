Куди подати заяву про застосування пільги, коли у власності декілька земельних ділянок у різних територіальних громадах

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України (ПКУ) від сплати податку звільняються:

особи з інвалідністю першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Згідно з пунктом 281.2 статті 281 ПКУ звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Пунктом 281.4 статті 281 ПКУ визначено, що якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 статті 281 ПКУ, станом на перше січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, визначених пунктом 281.2 статті 281 ПКУ, така особа до першого травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контрольного органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви.

При поданні фізичною особою, яка станом на перше січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви після першого травня поточного року, пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік (пункт 285.1 статті 285 ПКУ).

Базовий податковий (звітний) рік починається першого січня і закінчується 31 грудня того ж року (пункт 285.2 статті 285 ПКУ).

Отже, фізична особа, яка належить до пільгових категорій, визначених пунктом 281.1 статті 281 ПКУ, та станом на перше січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, кожна з яких у межах граничних норм, а загальна їх площа перевищує граничні норми, встановлені пунктом 281.2 статті 281 ПКУ, подає заяву (разом з документами, що посвідчують право фізичної особи на відповідну пільгу), до першого травня поточного року до органу ДПС за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки (у тому числі якщо такі ділянки знаходяться на території різних територіальних громад, які обслуговуються різними органами ДПС), в якій зазначає інформацію про обрані земельні ділянки для застосування пільги. При цьому період дії пільги до обраних земельних ділянок з першого січня року, в якому подано заяву, до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви (у разі зміни фізичною особою земельних ділянок для застосування пільги).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області