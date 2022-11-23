Мріють стати справжніми майстрами

Упродовж минулих вихідних у Західноукраїнському національному університеті тривали волейбольні баталії. Чотири команди дівчат 2006 року народження і молодших з нашого обласного центру, Чернівців і Хоросткова азартно сперечалися за нагороди традиційного турніру пам’яті колишнього члена виконкому обласного відділення Національного олімпійського комітету України Василя Музики.

Перемогу в напруженій суперечці вибороли волейболістки з Чернівецької ОДЮСШ. Друге місце посіли підопічні Людмили Чорненької з Тернопільської КДЮСШ з ігрових видів спорту, третє — їхні землячки з Тернопільської ОДЮСШ, якими опікується Наталя Юрчук. Юні ж волейболістки з Хоросткова, без сумніву, збагатилися неоціненним ігровим досвідом.

Після завершення змагань усі учасниці отримали на добру згадку пам’ятні подарунки і кубки. Відзначені і кращі на своїх позиціях гравці.

Турнір під егідою місцевого осередку НОК України в Тернопільській області організували Західноукраїнський національний університет, міський та обласний центри фізичного здоров’я «Спорт для всіх». А його партнерами зголосилися стати ПрАТ «Добра вода» і КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського.

На фото: після завершення церемонії нагородження.

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