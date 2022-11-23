Окремі рядки заповнення додатка 5 декларації з рентної плати

Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 719 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 листопада 2016 року за номером 927). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок із рентної плати за спеціальне використання води здійснюється у додатку 5 до декларації.

У ньому заповнюються всі рядки всіх розділів з урахуванням приміток. При цьому у разі подання декларації та додатків 5 до неї на паперових носіях за відсутності значення рядок прокреслюється, а у разі подання декларації засобами електронного зв’язку — не заповнюється. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

У додатку 5 до декларації зазначаються коефіцієнти, які застосовуються до ставок рентної плати за спеціальне використання води, згідно із нормами статті 255 Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема:

у рядку 10.1 — 0,005 (для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату — пункт 255.6 статті 255 розділу IX ПКУ);

у рядку 10.2 — 0,3 (житлово-комунальні підприємства в частині обсягів води технологічних нормативів використання питної води, визначених відповідно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовідведення — пункт 255.7 статті 255 розділу IX ПКУ);

у рядку 10.3 — 2 (при відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує — підпункт 255.11.10 пункту 255.11 статті 255 розділу IX ПКУ);

у рядку 10.4 — 5 (при перевищенні водокористувачами встановленого річного ліміту використання води — підпункт 255.11.13 пункту 255.11 статті 255 розділу IX ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області