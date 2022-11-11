Погашають податкові борги

Підприємства Тернопільщини сплатили до бюджетів 4,9 мільйона гривень податкового боргу. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області.

Допустили заборгованість 158 підприємств. При чому 118 суб’єктів господарювання виплатили повністю заборговану суму, яка складала 3,5 мільйона гривень.

За рахунок погашення податкового боргу в січні-жовтні 2022 року до зведеного бюджету надійшло 48,7 мільйона гривень, що на 8,1 мільйона більше, ніж торік. Із них державний бюджет отримав 31 мільйон гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо).

Так, упродовж десяти місяців цього року фахівці податкової служби області подали до суду 180 позовів щодо стягнення 15,1 мільйона гривень податкового боргу. Зокрема, 53 звернення щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 8,8 мільйона гривень. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 124 позови на суму податкового боргу 4,7 мільйона гривень.

У січні-жовтні цього року до зведеного бюджету також надійшло 688,6 тисячі гривень від реалізації безхазяйного майна. Зокрема, до держбюджету спрямовано 434,6 тисячі гривень, а до місцевих — 254 тисячі гривень.

Податківці також нагадали, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС, в «Електронному кабінеті платника». А також можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області