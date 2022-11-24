Суму від’ємного значення податківці можуть зменшити, якщо після перевірки виявили помилку

Згідно з пунктом 200.1 статті 200 Податкового кодексу України (ПКУ) сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Якщо за результатами звітного (податкового) періоду податковий кредит платника перевищує його податкові зобов’язання, у платника формується від’ємне значення ПДВ звітного (податкового) періоду, яке відповідно до пункту 200.4 статті 200 ПКУ може бути, зокрема, зараховане до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Форма та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21.

Підпунктом 5 пункту 5 розділу V згаданого порядку визначено, що сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 податкової декларації з ПДВ), відображається у рядку 21 декларації та переноситься до рядка 16.1 наступного звітного (податкового) періоду.

У складі податкової декларації подаються передбачені цим порядком додатки.

Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, деталізується у додатку 2 до декларації «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду» (Д2).

При заповненні таблиці 1 додатка 2 враховується значення рядка 21 декларації. Графи таблиці 1 додатка 2 доцільно заповнювати у хронологічному порядку виникнення від’ємного значення, відображеного у графі 4 таблиці 1 додатка 2 починаючи із звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

Звітний (податковий період), у якому виникла сума від’ємного значення ПДВ, вказується у графах 2 та 3 таблиці 1 додатка 2.

При цьому значення рядка «Усього» графи 4 додатка 2 повинно відповідати сумарному значенню рядка 21 декларації та залишку суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань із ПДВ станом на перше липня 2015 року, на яку було збільшено значення реєстраційної суми та суму від’ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року/III квартал 2015 року.

Тобто помилка, допущена у сумі від’ємного значення та/або періоді його виникнення, призводить до надання платником податку недостовірної інформації.

Відповідно до підпункту 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 ПКУ, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, окрім електронної перевірки, свідчать, зокрема, про заниження або завищення від’ємного значення суми ПДВ платника податків, контрольний орган зобов’язаний самостійно визначити зменшення (збільшення) від’ємного значення суми ПДВ, передбачених ПКУ або іншим законодавством.

Отже, якщо за результатами перевірки, контрольний орган виявляє помилку, допущену платником податків при заповненні додатка 2 до декларації з ПДВ, яка свідчать про заниження або завищення від’ємного значення суми ПДВ платника податків, контрольний орган зобов’язаний самостійно визначити зменшення (збільшення) від’ємного значення суми ПДВ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області