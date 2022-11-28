Відображення у декларації з ПДВ коригування обсягів операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, постачання послуг за межами території України

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за номером 159/28289, у рядку 5 податкової декларації з ПДВ вказуються обсяги операцій із:

постачання товарів/послуг, які відповідно до статті 196 Податкового кодексу України (ПКУ) включені до переліку операцій, що не є об’єктом оподаткування;

постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 ПКУ;

постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 ПКУ, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX ПКУ та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод) та коригування за такими операціями.

Для платників податку, які заповнюють рядок 5, та підприємств (організацій) осіб з інвалідністю обов’язковим є подання додатку 5.

Виходячи із сказаного, зменшення/збільшення обсягів операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ (статті 196 ПКУ), операцій із постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 ПКУ за межами митної території України, операцій, які звільнені від оподаткування (стаття 197 ПКУ, підрозділ 2 розділу XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), яке відбувається у зв’язку із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунком у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або поверненням постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, відображаються у рядку 5 декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області