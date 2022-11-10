Як знятися з обліку платнику єдиного внеску-підприємцю при припиненні діяльності

Законом України від 13 травня 2014 року за номером 1258-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за заявницьким принципом» внесено зміни до Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до одинадцятого абзацу частини першої статті 5 згаданого Закону та другого абзацу пункту 8 розділу ІV Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року за номером 1162, процедури зняття з обліку платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у контрольному органі розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зняття з обліку платників єдиного внеску — фізичних осіб-підприємців, здійснюється контрольними органами на підставі відомостей із реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку (одинадцятий абзац частини першої статті 5 Закону за номером 2464 та третій абзац пункту 8 порядку за номером 1162).

При державній реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця вона користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою-підприємцем (частина четверта статті 6 Закону за номером 2464).

Останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період із дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності включно (частина восьма статті 9 Закону за номером 2464).

Платник єдиного внеску (фізична особа-підприємець) знімається з обліку після проведення перевірки та здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску.

До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску.

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області