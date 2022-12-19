Чи можна виправити помилку, допущену поданні скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної

Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Скарга подається платником ПДВ в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контрольними органами (пункт 5 порядку).

Після отримання ДПС скарги та надсилання платнику першої квитанції, здійснюється перевірка її даних, які визначені пунктом 10 порядку (за виключенням інформації про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня; вимог платника податку, який подає скаргу), на відповідність даним ДПС.

У випадку виявлення розбіжностей платнику направляється друга квитанція з повідомленням про помилки.

Після їх усунення та в межах передбаченого пунктом 3 порядку строку платник податку повторно направляє до ДПС скаргу з додатками. Якщо розбіжності відсутні — скарга реєструється в ДПС.

Крім того, якщо після реєстрації скарги в ДПС платник виявив помилку в даних, за якими не проводиться автоматизована перевірка, то він може надіслати заяву про відкликання скарги. Відповідно до пункту 13 Порядку, у разі коли до прийняття рішення комісією центрального рівня надійшла заява платника податку про відкликання скарги (додаток 2), вона залишається без розгляду, а платнику податку в автоматичному режимі надсилається відповідна квитанція. Така квитанція є підтвердженням залишення скарги без розгляду.

Платник має право повторно подати скаргу до комісії центрального рівня з урахуванням законодавчо встановлених строків.

При цьому відповідно до пункту 52 прим.8 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема, статтею 56 ПКУ (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків (окрім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ, а також в інших випадках, передбачених ПКУ), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 ПКУ.

Із першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), перебіг строків, які зупинялися відповідно до пункту 52 прим.8 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

Водночас підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що для платників податків та контрольних органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, крім:

дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтями 39 та 39 прим.2, пунктом 46.2 статті 46 ПКУ, сплати податків та зборів платниками податків;

строків проведення камеральних перевірок, оформлення їх результатів у порядку, визначеному статтею 86 ПКУ, подання скарги на податкове повідомлення-рішення за результатами камеральної перевірки, прийняття рішення за результатом її розгляду, нарахування пені;

строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, оформлення їх результатів у порядку, визначеному статтею 86 ПКУ, подання скарги на податкове повідомлення-рішення, рішення про застосування фінансових санкцій за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки та прийняття рішення за результатами їх розгляду, адміністративного арешту майна за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки;

строків здійснення заходів з погашення податкового боргу платників податків — суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, передбачені статтями 59—60, 87—101 ПКУ, та/або визначення грошових зобов’язань згідно із статтею 116 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області