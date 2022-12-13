Хто ж ви, майбутні олімпійці?

У селищі Ворохта Івано-Франківської області нещодавно відбулися змагання всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» з боксу під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю»? Участь у ньому взяли майже дві з половиною сотні юних майстрів шкіряної рукавички 2007—2008 років народження із 22-х областей нашої держави.

Фахівців цього виду єдиноборств насамперед порадували високий рівень технічної та фізичної підготовки молодих атлетів, які сперечалися у чотирнадцяти вагових категоріях.

Командне протистояння завершилося звитягою наших сусідів із Хмельницької області. Другими стали боксери з Одещини, третіми — господарі з Івано-Франківського осередку сільського товариства. Збірна ж Тернопільщини фінішувала десятою.

Заслуженого тренера України Віктора Петрова з Микулинецької територіальної громади завойованим другим місцем у ваговій категорії до 46 кілограмів порадував Назар Малінкин. А на третю сходинку п’єдесталу пошани піднялися Захар Фірман і Віталій Молчанов, які виступали відповідно у вагових категоріях до 53-х та 75-ти кілограмів.

Переможці і призери нагороджені медалями та дипломами, а команди — кубками.

На фото: під час урочистого відкриття змагань.

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