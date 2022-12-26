Із думкою про майбутні перемоги

Традиційні вже всеукраїнські змагання з легкої атлетики відбулися нещодавно у Львові. Їх назва промовляла, так би мовити, сама за себе — «Новорічний день стрибуна».

Участь у популярних стартах у різних вікових групах узяли і тернопільські прихильники «королеви спорту». До того ж, поряд із здоровими спортсменами, свою майстерність продемонстрували і вихованці тернопільських регіонального центру та ДЮСШ «Інваспорт».

Стосовно останніх, то заслуженого тренера України Івана Салука його підопічна Ольга Зазуляк порадувала третім місцем у стрибках у довжину (4 метри 77 сантиметрів) і другим — у потрійному стрибку — 10 метрів 8 сантиметрів. Не підвела свого наставника, майстра спорту Віктора Ворка також Єлизавета Ільєнко. У суперечці дівчат віком до вісімнадцяти років стрибунці не було рівних у секторі, де змагалися висотники — 150 сантиметрів. А в довжині Єлизавета у найкращій спробі приземлилася на позначці 4 метри 61 сантиметр, посівши у підсумку сьому позицію.

Не загубилися і здорові легкоатлети з Тернопільщини. У чоловічих стрибках у висоту віцечемпіоном став Олександр Хома — 208 сантиметрів. А під час суперечки юніорів у стрибках у довжину переможцем із результатом 5 метрів 81 сантиметр став Ігор Танасійчук, який займається під керівництвом заслуженого тренера України Михайла Васірука.

І, звісно ж, не можна не відзначити молодшого із славного сімейства Кармелюків. Тринадцятирічний онук Євгена Тимофійовича Матвій Кармелюк порадував дідуся завойованим сьомим місцем серед юнаків віком до шістнадцяти років, підкоривши планку на висоті 155 сантиметрів. Його майбутні перемоги, сподіватимемося, попереду.

Фото із соціальних мереж