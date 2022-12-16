Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до місцевих бюджетів

Упродовж січня-листопада 2022 року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 151,9 мільйона гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю 110,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно. Приріст до очікуваних надходжень склав 10,4 мільйона.

Жителі області перерахували за нерухомість протягом одинадцяти місяців 41,8 мільйона гривень цього платежу.

Податківці також нагадали, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одними з важливих бюджетоформуючих платежів громад. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за один квадратний метр.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області