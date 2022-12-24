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Надходження рентної плати більші за очікувані

24.12.202224.12.2022Автор Богдан Дікальчук
Надходження рентної плати більші за очікувані

Упродовж одинадцяти місяців цього року юридичні особи Тернопільської області перерахували до бюджетів 68,2 мільйона гривень рентної плати. Приріст до очікуваних надходжень склав п’ять відсотків або 3,3 мільйона гривень.

Так, за спеціальне використання лісових ресурсів суб’єкти господарювання сплатили 20 мільйонів гривень рентної плати. За спеціальне використання води вони перерахували 10,2 мільйона. Ще 94 тисячі гривень надійшло за користування радіочастотним ресурсом України. Рентна плата за користування надрами склала 37,9 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області