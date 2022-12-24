Надходження рентної плати більші за очікувані

Упродовж одинадцяти місяців цього року юридичні особи Тернопільської області перерахували до бюджетів 68,2 мільйона гривень рентної плати. Приріст до очікуваних надходжень склав п’ять відсотків або 3,3 мільйона гривень.

Так, за спеціальне використання лісових ресурсів суб’єкти господарювання сплатили 20 мільйонів гривень рентної плати. За спеціальне використання води вони перерахували 10,2 мільйона. Ще 94 тисячі гривень надійшло за користування радіочастотним ресурсом України. Рентна плата за користування надрами склала 37,9 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області