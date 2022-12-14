Негостинні господарі

Наприкінці минулого тижня вихованці тернопільського регіонального центру «Інваспорт» 2007—2011 років народження із порушеннями слуху із спеціальної школи обласної ради демонстрували на спортивних майданчиках загальноосвітньої школи №10 своє вміння грати у пляжний волейбол. Під час другого обласного етапу спартакіади «Повір у себе» підопічні заслуженого тренера України Петра Ніколюка змагалися із суперниками із Житомира, Рівного, Ужгорода і Хуста.

І дует вихованців тернопільської ДЮСШ «Інваспорт» у складі Артура і Владислава Турчинів не підвів свого наставника. Саме він став переможцем турніру. Друге місце завоювала команда житомирської ДЮСШ, третє — дует з Ужгорода. У змаганнях узяла участь і друга команда тернопільської ДЮСШ «Інваспорт», яка фінішувала сьомою.

Лауреатів нагородили медалями і грамотами.

На фото: щасливі переможці разом зі своїм наставником, заслуженим тренером України Петром НІКОЛЮКОМ.

Фото із соціальних мереж