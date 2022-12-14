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Негостинні господарі

14.12.202214.12.2022Автор Богдан Дікальчук
Негостинні господарі

Наприкінці минулого тижня вихованці тернопільського регіонального центру «Інваспорт» 2007—2011 років народження із порушеннями слуху із спеціальної школи обласної ради демонстрували на спортивних майданчиках загальноосвітньої школи №10 своє вміння грати у пляжний волейбол. Під час другого обласного етапу спартакіади «Повір у себе» підопічні заслуженого тренера України Петра Ніколюка змагалися із суперниками із Житомира, Рівного, Ужгорода і Хуста.

І дует вихованців тернопільської ДЮСШ «Інваспорт» у складі Артура і Владислава Турчинів не підвів свого наставника. Саме він став переможцем турніру. Друге місце завоювала команда житомирської ДЮСШ, третє — дует з Ужгорода. У змаганнях узяла участь і друга команда тернопільської ДЮСШ «Інваспорт», яка фінішувала сьомою.

Лауреатів нагородили медалями і грамотами.

На фото: щасливі переможці разом зі своїм наставником, заслуженим тренером України Петром НІКОЛЮКОМ.

Фото із соціальних мереж