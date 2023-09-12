На майданчику господарі були негостинними

Завершення минулого тижня ознаменувалося проведенням у Великих Гаях поблизу Файного міста відкритої першості тернопільської ДЮСШ «Інваспорт» із пляжного волейболу серед спортсменів із порушеннями слуху. Найсильніших визначили п’ятеро юнацьких дуетів і четверо — дівочих.

Передусім необхідно зазначити, що в гості до підопічних заслуженого тренера України Петра Ніколюка завітали їхні ровесники з Рівненської і Закарпатської областей. Утім, господарі виявилися не надто гостинними, ставши переможцями в обох турнірах. У суперечці юнаків не було рівних Артурові і Владиславові Турчинам. А за підсумками турніру дівчат тріумфували Софія Прийдун і Катерина Соловйова.

Організатори висловили щиру подяку голові Великогаївської громади Олегові Кохману за надання спортивного майданчика для змагань. Натомість про об’єктивне суддівство потурбувалася Олена Сопотницька.

На фото: переможці турнірів разом зі своїм наставником Петром НІКОЛЮКОМ.

Фото із соціальних мереж