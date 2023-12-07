Прагнуть стати справжніми майстрами

У найбільшому в столиці нашої держави критому комплексі для пляжних видів спорту «Sunrise» на початку грудня відбувся дитячий турнір з пляжного волейболу. Участь у ньому взяли юнаки і дівчата віком до шістнадцяти років.

Серед інших нагода насолодитися улюбленою грою над сіткою випала і двом вихованцям тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт» Артурові і Владиславові Турчиним. І підопічні заслуженого тренера України Петра Ніколюка, які виступають і в змаганнях спортсменів із порушеннями слуху, не осоромилися в компанії здорових ровесників.

У турнірі вісьмох команд, в якому, крім наших земляків, також узяли участь дуети з Києва і Кропивницького, цілком заслужено завоювали «срібло». Здолати їх у вирішальній третій партії виявилося до снаги лише київській парі Твердохліб — Яценюк.

Як розповів після повернення додому наставник братів Турчиних Петро Ніколюк, який свого часу, нагадаю, виступав в елітному дивізіоні вітчизняного волейболу за тернопільське «Надзбруччя», чотирнадцятирічний Владислав і на рік старший за нього Артур, поступившись у дебютному відрізку, реваншувалися в другій партії.

Однак дотерпіти у вирішальній не вдалося передусім через те, що хлопці занадто багато сил витратили у півфінальній зустрічі з іншим київським дуетом. Та й та обставина, що тернопільські волейболісти були молодшими за конкурентів, у такому віці не може не даватися взнаки.

Зрештою, Артур із Владиславом не заслужили навіть крихти докору і за програний фінал. З кожним новим поєдинком, з кожним новим турніром брати переконують прихильників свого таланту, що прагнуть домогтися нових спортивних вершин. До речі, трохи більше місяця тому хлопці стали переможцями аналогічного турніру з пляжного волейболу серед юнаків віком до п’ятнадцяти років серед здорових спортсменів.

На фото: Владислав (ліворуч) та Артем ТУРЧИНИ разом зі своїм наставником Петром НКОЛЮКОМ.

Фото із соціальних мереж