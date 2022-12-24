Ними гордиться Тернопільщина!

Учора, 23 грудня, у тернопільському бізнес-центрі «К-15» відбулося урочисте підсумкове засідання Федерації легкої атлетики Тернопільської області. Як і зазвичай, зібралися більшість із найкращих спортсменів і тренерів краю.

Під час вступного слова керівник федерації Валерій Єднак запропонував присутнім вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблих воїнів Збройних сил України, а також колег-тренерів Валерія Большакова і Надію Хацкальову, які нещодавно відійшли у вічність.

Нагородження лауреатів розпочалося з вручення подяк Тернопільської облдержадміністрації Володимирові Дуді, Ользі Стефанишиній і Валерієві Єднаку. Подяками Тернопільської міської ради відзначені Іван Панасюк і Галина Шмуляєва. Подяками ж управління молоді, спорту та іміджевих проектів облдержадміністрації нагороджені Михайло Васірук, Володимир Небельський, Леонід Дахновський і Валерій Єднак.

Не забули про тернопільських спортсменів і тренерів також у Федерації легкої атлетики України. Подяками від неї пошановані Богдан і Володимир Дуди, Ольга Стефанишина і Дмитро Легоньков. А після привітань від гостей урочистого засідання розпочалося відзначення найкращих легкоатлетів області у році, що минає.

Найкращу серед жінок Наталію Стребкову присутні, щоправда, не побачили. Разом із чоловіком Іваном Стребковим вона нині перебуває на навчально-тренувальних зборах із підготовки до нового сезону. Натомість серед чоловіків звання найкращого дісталося стрибуну у висоту Олександрові Хомі.

Титулу найкращого легкоатлета Тернопільщини 2022 року серед молоді та юніорів тим часом удостоїлися талановиті бігуни Віктор Гнатів і Тетяна Когут. А Ользі Правецькій та Олексієві Навроцькому не було рівних серед юнаків і дівчат.

Далі знову настала пора вшанування тренерів. Найкращими з них на Тернопільщині у 2022 році визнані Богдан і Володимир Дуди і Михайло Васірук. Де дивуйтеся, що окремі імена повторюються. За працю, так би мовити, і шана. Саме тому найкращими тренерами області серед фахівців, які працюють із вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у 2022 році визнані Ольга Стефанишина, Євген Кармелюк і Володимир Небельський.

Традиційною для подібних церемоній є і вшанування нових рекордсменів області. Тож неодмінно знову настала пора згадати про Наталію Стребкову, яка встановила новий рекорд України (!) у бігу на 3000 метрів із перешкодами — 9 хвилин 24,54 секунди. У цій же біговій дисципліні цього року відзначилася і також уже згадана Тетяна Когут. Саме їй тепер належить новий рекорд Тернопільської області серед юніорок віком до двадцяти років — 10 хвилин 19,54 секунди.

Маємо також двох нових рекордсменок серед дівчат віком до шістнадцяти років. У метанні диска Наталії Бучинській удалося послати кілограмовий снаряд на 29 метрів 57 сантиметрів. А у потрійному стрибку Ірина Ігнатова може з повним правом похвалитися польотом на 9 метрів 64 сантиметри.

Найкращих спортсменів і тренерів також нагородили преміями від «Клубу Легонькових», елементами екіпірування від Федерації легкої атлетики України, смаколиками від фермерського господарства «Гадз», чарівними букетами від маркету «Квітоцентр», мінеральною водою «Вишнівецька».

Фото організаторів