Перемог забагато не буває

Попри нелегкий воєнний час юні борці вільного стилю з Тернопільщини продовжують удосконалювати свою майстерність. Команда збаразького ФСК «Чемпіон», у складі якої виступали учні місцевої дитячо-юнацької спортивної школи та Вишнівецької ОТГ, скажімо, нещодавно стала переможницею міжнародного турніру з вільної боротьби «Олімпійські надії» у словацькому Кошице.

Окрім господарів, за нагороди сперечалися збірні Угорщини, Польщі, Чехії та України. Друге місце завоювали угорці, третє ж розділили борці із львівського «Спартака» і господарі турніру з Кошице.

У своїх вагових категоріях серед наших земляків не було рівних Іванові Низовому та Олександрові Смакулі. Відзнак за друге місце удостоїлися Олег Рись, Іван Максимчук, Микита Кіптенко, Дмитро Борак, Ілля Вінтонович, Вадим Швидкий та Олександр Сич. А бронзовими призерами заслужили стати Остап Худо, Ігор Захарків і Влад Модний.

Наставник юних атлетів Петро Король відзначив також Віталія Ткача, Назара Бовтуна та Арсена Яблонського, які у своїх вагових категоріях фінішували п’ятими.

Тим часом у передмісті Коломиї Івано-Франківської області визначилися лауреати всеукраїнського турніру з вільної боротьби на честь місцевих воїнів Збройних сил України та пам’яті полеглих героїв Коломийщини. Участь у ньому взяли понад дві сотні юних атлетів з Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Одеської, Чернівецької областей та столиці нашої держави Києва.

Підопічні тренера Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Івана Лозинського 2007—2009 років народження порадували свого наставника однією срібною і двома бронзовими медалями. На другу сходинку у своїй ваговій категорії піднявся Сергій Мусикевич. А «бронзи» удостоїлися Назар Гуска та Олександр Юнь.

Майбутні перемоги, без сумніву, попереду в їхніх молодших товаришів 2010—2013 років народження Станіслава Гречуха і Давида Цюшка, які посіли підсумкові п’яті позиції. Колектив навчального спортивного закладу вдячний наставникам та юним спортсменам за те, що не розчарували. Тож усім щирі побажання здоров’я, миру, віри у перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ!

На фото: юні збаразькі борці — переможці міжнародного турніру у словацькому Кошице.

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