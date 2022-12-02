Про збільшення суми реєстраційного ліміту покупця: нюанси виписки податкової накладної

Відповідно до пункту 200 прим.1.1 статті 200 прим.1 Податкового кодексу України (ПКУ) система електронного адміністрування ПДВ забезпечує автоматичний облік у розрізі платників податку, зокрема, суми податку, на яку платники мають право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних, а також суми податку, що містяться у складених та отриманих податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Формула, за якою здійснюється обрахунок реєстраційної суми, визначена пунктом 200 прим.1.3 статті 200 прим.1 ПКУ. Величина кожного з показників, що є складовими такої формули, формується автоматично та змінюється у міру надходження до СЕА ПДВ інформації, зокрема, щодо зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування до них, митних декларацій та аркушів коригування до них, зарахованих на рахунок у СЕА ПДВ коштів, поданої податкової звітності та іншої інформації, визначеної пунктом 200 прим.1.3 статті 200 прим.1 ПКУ, яка впливає на показники складових формули.

Пунктом 200 прим.1.3 статті 200 прим.1 ПКУ визначено, що складовою формули за якою обраховується реєстраційна сума, є зокрема, показник SНаклОтр — загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН, податковими накладними, складеними платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 ПКУ та зареєстрованими в ЄРПН, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в ЄРПН.

Водночас згідно з підпунктом 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ платникам єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, реєстрація платником ПДВ є призупиненою.

Під призупиненням реєстрації платником ПДВ для цілей пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ розуміється, що для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, призупиняються права та обов’язки, встановлені розділом V та підрозділом 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ (у тому числі щодо формування податкового кредиту) на період використання особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Для осіб, реєстрація яких платником ПДВ є призупиненою відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, обрахунок показників, визначених статтею 200 прим.1 ПКУ, призупиняється на період використання особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Підпунктом 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.

Виходячи із сказаного, обрахунок показників визначених статтею 200 прим.1 ПКУ, у тому числі показника SНаклОтр, для осіб, реєстрація яких платником ПДВ є призупиненою, поновлюється після переходу на систему оподаткування, на якій така особа перебувала до обрання особливостей оподаткування, встановлених для платників єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області