Щодо зупинки на період воєнного стану терміну для формування податкового кредиту

Зважаючи на те, що на період дії на території України правового режиму воєнного стану для платників податків та контрольних органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством, окрім, зокрема, виключень, передбачених підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), то перебіг строків, визначених ПКУ для формування податкового кредиту, на вказаний період зупиняється. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Строк на включення до податкового кредиту сум ПДВ (за зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними, у тому числі складеними до введення воєнного стану на території України), встановлений пунктом 198.6 статті 198 та пунктом 80 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, після припинення або скасування воєнного стану продовжується на кількість календарних днів, які припадають на період дії воєнного стану і протягом яких платник податку мав право на включення сум ПДВ до податкового кредиту.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області