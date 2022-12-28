У молоді непогані перспективи

Напередодні нового року визначилися лауреати відкритого чемпіонату Тернопільської області з дзюдо серед юнаків і дівчат 2005—2009 років народження. Крім господарів, за нагороди сперечалися понад сто борців з Івано-Франківської, Хмельницької, Закарпатської, Львівської і Рівненської областей.

На переконання наставника тернопільських борців та одного з організаторів турніру Віталія Гнатишина його підсумки дозволяють з великою долею ймовірності прогнозувати хороші перспективи вихованців Тернопільської ОДЮСШ та КДЮСШ №2 імені Ю. Горайського. Чимало з них домоглися права піднятися на п’єдестал пошани. Об’єктивне суддівство чемпіонату, до речі, забезпечили арбітри національної категорії.

Змагання стали можливими за підтримки управління молоді, спорту та іміджевих проектів облдержадміністрації, місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області. А про надання залу фізкультурно-оздоровчого комплексу для проведення змагань потурбувалася Тернопільська міська рада.

Фото організаторів