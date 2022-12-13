У пам’яті залишиться назавжди

Минулої суботи, 10 грудня, Хоростків знову став центром важкої атлетики нашого краю. Де б не перебували прихильники цього виду, неодмінно намагаються потрапити до цього славного містечка у час проведення традиційного відкритого турніру пам’яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Миколи Підодвірного.

На початку невеликої розповіді про змагання насамперед не можна не зазначити, що через розв’язану росією підступну війну в Україні деякі з юних місцевих важкоатлетів 2007 року народження і молодших та їхні ровесники з інших регіонів змушені були виїхати з батьками за кордон. І все ж понад чотири десятки юнаків та дівчат продемонстрували свою майстерність, із максимальною самовіддачею боролися за перемогу, намагаючись показати свої найкращі результати.

Змагання, якими разом із директоркою Хоростківської дитячо-юнацької спортивної школи, донькою Миколи Ільковича, Марією Підодвірною, традиційно опікується місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області, розпочалися з благословення всечесного отця Петра.

Теплі і щирі слова спогадів про засновника навчального спортивного закладу, якому нині присвоєно його ім’я, були сказані першим заступником голови місцевого осередку прихильників олімпійського руху Віталієм Ігнатенком, тимчасовим переселенцем із Донеччини, заслуженим тренером України Денисом Задрановським, котрий нині разом із частиною своїх учнів знайшов прихисток у гостинному Хоросткові, учнями і побратимами Тренера, які нині захищають нашу рідну державу у лавах Збройних сил України, стипендіатом місцевого осередку олімпійців Олександром Хомою.

Кожному з юних спортсменів організатори вручили солодкі подарунки, почесним гостям — відзнаки і сувеніри. Подяки ж Національного олімпійського комітету України удостоївся тренер Хоростківської ДЮСШ Василь Криницький. А як не згадати про те, що найменшою учасницею змагань стала шестирічна донька Марії Підодвірної і Василя Криницького Златочка.

Переможців і призерів у своїх вагових категоріях нагородили дипломами та медалями.

На фото: перша у житті нагорода шестирічної Златочки з рук першого заступника голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталія ІГНАТЕНКА.

Фото організаторів