Внесення змін до порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН

Постановою Кабінету міністрів України від 23 грудня 2022 року за номером 1428 внесено зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згаданою постановою встановлено, що при прийнятті комісією регіонального рівня рішення про врахування таблиці даних платника податку відповідно до пункту 16 Порядку зупинення у день набрання чинності постановою за номером 1428 здійснюється автоматична реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена відповідно до пункту 1 додатка 3 до порядку зупинення у період з 14 жовтня 2022 року до дня набрання чинності постановою за номером 1428, якщо одночасно виконуються такі умови:

у таких податкових накладних/розрахунках коригування зазначені операції виключно з кодами товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що відображені у таблицях даних платника податку, врахованих контролюючими органами;

щодо таких податкових накладних/розрахунків коригування платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року за номером 520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» або комісією центрального рівня не прийнято рішення про задоволення/залишення скарги без задоволення на рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН;

наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України (ПКУ).

Змінами до порядку зупинення, зокрема: виключено з моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків:

податкові накладні, в яких обсяг постачання не перевищує 5 тисяч гривень;

розрахунки коригування, в яких абсолютне значення суми коригування на зменшення/збільшення суми компенсації не перевищує 5 тисяч гривень.

Водночас обсяг операцій у поточному місяці за такими податковими накладними/розрахунками коригування, не перевищує 500 тисяч гривень;

викладено в новій редакції пункт 6 порядку зупинення щодо питань відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку; передбачено застосування критеріїв ризиковості стосовно неподання декларацій із ПДВ та неподання фінансової звітності з урахуванням можливості/неможливості подання такої звітності в умовах воєнного стану (підпункт 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ);

запроваджено Довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, який визначається ДПС та затверджується відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному вебсайті ДПС;

доповнено положеннями, відповідно до яких у разі прийняття рішення про неврахування таблиці даних платника у відповідних полях рішення зазначається детальна інформація, що стала підставою для неврахування таблиці даних платник податку, а саме: тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТЗЕД/ДКПП/умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, дата включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Крім того, зазнали змін перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість; критерії ризиковості здійснення операцій; форма рішень про відповідність платника податку критеріям ризиковості та рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника.

Постанова за номером 1428 набирає чинності через 15 календарних днів із дня її опублікування. Її опубліковано 27 грудня 2022 року в газеті «Голос України» за номером 273.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області