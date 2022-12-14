Як виправити помилку у раніше поданому повідомленні про набуття або відчуження частки резидентом України в іноземній юридичній особі

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Підпунктом 39 прим.2.5.5 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема, встановлено, що фізична особа — резидент України зобов’язана повідомляти контрольний орган про:

кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог статті 39 прим.2 ПКУ;

заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог статті 39 прим.2 ПКУ;

ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Повідомлення надсилається до контролюючого органу за основним місцем обліку фізичної особи-резидента протягом шістдесяти днів із дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю). Форма і порядок надсилання такого повідомлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Наказом Міністерства фінансів України від 22 вересня 2021 року за номером 512 затверджені Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи та Порядок надсилання Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Згідно з пунктом 7 згаданого порядку повідомлення надсилається до контрольного органу за основним місцем обліку фізичної особи-резидента.

Надсилання повідомлення здійснюється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог ПКУ, законів України «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

Для підготовки та направлення електронної звітності ДПС забезпечило платникам можливість використовувати інформаційно-комунікаційну систему «Електронний кабінет», вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua або через вебпортал ДПС) та Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» (https://tax.gov.ua/ele…/spetsializovane-klientske-program/).

При створенні документів у розділі «Введення звітності» приватної частини електронного кабінету платник податків — контролююча особа у верхній панелі навігації самостійно встановлює фільтр за параметрами: «Рік», «Період» — вказує поточний період подання повідомлення; обирає тип форми «F13 Запити». Із переліку запитів обирає електронну форму «Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом України в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи» (ідентифікатор форми J/F 1308001) та заповнює запропоновані поля, зокрема, у полі «Стан документа» з випадаючого списку обирає «новий звітний документ» або «уточнюючий документ».

Платник податків — контролююча особа заповнює форму повідомлення, де у рядках вказує вірні дані та причини виправлених помилок у рядку 24 «додаткова інформація (пояснення) до повідомлення», підписує та надсилає до контрольного органу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області