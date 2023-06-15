Відповідно до пункту 66.3 статті 66 Податкового кодексу України (ПКУ) та розділу X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за номером 1562/2033, у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контрольний орган, в якому на обліку перебуває платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контрольними органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підставою для зняття з обліку платника податків в одному контрольному органі і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

Пунктом 10.1 розділу Х згаданого порядку визначено, що у разі зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, що передбачає зміну контрольного органу за основним місцем обліку платника податків, контрольними органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) або місцем обліку платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків згідно з пунктами 10.6—10.21 розділу Х цього Порядку.

Порядок подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (повідомлення за формою №20-ОПП), встановлений розділом VIII порядку за номером 1588.

Згідно з пунктом 8.4 розділу VIII порядку повідомлення за формою № 20-ОПП подається протягом десяти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контрольного органу за основним місцем обліку платника податків.

Якщо у суб’єкта господарювання виникає необхідність подання повідомлення за формою №20-ОПП під час процедури переведення платника податків на обслуговування з одного контрольного органу до іншого, пов’язаного із зміною місцезнаходження, то платником податків подається повідомлення за формою №20-ОПП протягом десяти робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єктів оподаткування до контрольного органу за основним місцем обліку платника податків на момент подання повідомлення за формою №20-ОПП.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області