Задекларували торішні доходи

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. За інформацією управління оподаткування фізичних осіб 9534 особи задекларували свої доходи, отримані протягом 2021 року.

При цьому 5378 громадян зобов’язані були задекларувати свої доходи, а 4156 забажали скористатися правом на податкову знижку. Загальна сума задекларованого доходу склала 822,1 мільйона гривень. Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 39,1 мільйона податку на доходи фізичних осіб та 6,4 мільйона військового збору.

Найчастіше декларували статки від спадку чи дарування та продажу нерухомості чи рухомого майна, а це — 1318 та 552 громадяни відповідно. Вони задекларували 165,3 мільйона та 33,2 мільйона гривень доходів. Від незалежної професійної діяльності 299 декларантів отримали 35,5 мільйона гривень доходів, а 204 декларанти заявили про отримання доходів на 10 мільйонів гривень.

Прислухались до необхідності виконати свій конституційний обов’язок і 255 наших краян, які задекларували іноземні доходи. Вони інформували про отримання 169,4 мільйона гривень доходу. Про отримання ж інвестиційних прибутків на 19,2 мільйона гривень повідомили 36 жителів області.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області