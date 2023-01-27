Адміністративні послуги від податківців

Торік фахівці структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області надали платникам 86392 адміністративні послуги. Найчастіше до податкової зверталися, аби отримати картку платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Цією послугою скористалися 41659 жителів області. Другою за актуальністю залишається послуга видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Її отримали 10756 осіб. Також значну кількість послуг було надано щодо отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платником єдиного податку — 9576 та 6874 адміністративні послуги відповідно.

Також упродовж 2022 року жителі та суб’єкти господарювання нашого краю отримали 15396 сертифікатівелектронного цифрового підпису. Цю послугу безкоштовно надають працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України у приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області