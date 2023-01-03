Надходження від Тернопільщини до зведеного бюджету протягом 2022 року

Упродовж 2022 року платники податків Тернопільщини активно забезпечували фінансову стабільність країни у час війни. Вони своєчасно та в повному обсязі сплачували податкові платежі задля підтримки Збройних сил України та виплати соціальних допомог тим, хто цього потребує.

Так, протягом 2022 року Зведений бюджет України отримав від платників Тернопільщини 11,9 мільярда гривень податків та зборів. Порівняно з 2021 роком удалося забезпечити приріст, який склав 1,3 мільярда гривень або ж 12 відсотків.

До державної скарбниці від наших краян надійшло 4,5 мільярда гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок на додану вартість (понад 1,6 мільярда), податок на прибуток (майже 58 мільйонів), а також акцизний податок (33 мільйони).

Доходи місцевих бюджетів упродовж 2022 року склали понад 7,4 мільярда гривень. Це на 1,6 мільярда або ж на 28,5 відсотків більше, ніж за 2021 рік.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області