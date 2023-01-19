Нова форма звітності з транспортного податку

Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року за номером 401 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з транспортного податку» зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 20 грудня 2022 року за номером 444 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року №401» затверджено нову форму Податкової декларації збору з транспортного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

На забезпечення виконання Указу Президента України від 29 квітня 2021 року за номером 180/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади» нова форма декларації передбачає можливість зазначити код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ (рядок 8 декларації).

Нова форма декларації застосовується із першого січня 2023 року та вперше подається за базовий податковий (звітний) період — 2023 рік. Ідентифікатор форми декларації: J0303603.

Накази за номерами 401, 444 розміщені на вебпорталі ДПС у розділі «Законодавство/Податки, збори, платежі/Місцеві збори/Транспортний податок/Нормативно-правові акти».

Форма декларації у редакції наказу за номером 401 зі змінами, внесеними наказом за номером 444, розміщена у розділі «Законодавство/Електронні форми документів/Транспортний податок» за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/elektronni-formi-dokumentiv/transportniy-podatok/.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області