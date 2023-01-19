Переможні старти у Львові

Наприкінці минулого тижня у Львові відбулася відкрита першість Буської ДЮСШ із легкої атлетики. Ці змагання, до речі, мають статус всеукраїнських.

У легкоатлетичному манежі Збройних сил України вони проводилися вже вп’яте. Цього разу свою майстерність продемонстрували близько трьох сотень юних атлетів із шістьох областей. Серед них і прихильники «королеви спорту» з Тернопільщини. Виступили наші земляки успішно, повернувшись додому з чималою кількістю завойованих медалей.

Тренерів Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Софію і Назара Рибіїв, скажімо, впевненою перемогою у вирішальному забігу на 60 метрів порадувала Єва Овод. А на відрізку 600 метрів бронзовою призеркою стала Анна Сорока.

У цьому ж навчальному спортивному закладі займаються і юні прихильники спортивної ходьби, якими опікується багаторазова учасниця Олімпіад Віра Зозуля. На дистанції 2000 метрів у своїх вікових групах перемогли Володимир і Павло Мартинюки. Третьою фінішувала Іванна Голуб, четвертою — Софія Голуб.

Не відстали і вихованки Тернопільської ОДЮСШ. За підсумками суперечки дівчат 2008—2009 років народження у спортивній ходьбі на 2000 метрів — розповіла їхня наставниця Ольга Стефанишина — з особистим досягненням 10 хвилин 41,51 секунди перемогла Мар’яна Тріщук. Другою фінішувала Софія Ронталюк, третьою — Уляна Кулеба. У бігу ж на 1000 метрів «срібло» виборола Ольга Правецька — 3 хвилини 25,46 секунди.

А троє вихованців Зборівської ДЮСШ, якими опікується Володимир Небельський, завоювали чотири медалі. У бігу на 600 метрів «срібло» завоювала Юлія Цвігун. Вона ж стала третьою у спринті на 60 метрів. Бронзові медалі у своїх вікових групах вибороли також Аліна Посівайло (1000 метрів) та Олександр Антонів (60 метрів).

Нарешті, Олена Цибульська із Кременецької ДЮСШ імені А. Пушкаря поповнила особисту скарбничку нагород «сріблом» за успіхи на дистанції 1000 метрів у суперечці дівчат 2010—2011 років народження. В її активі також шосте місце на дистанції 600 метрів.

На фото: під час змагань зі спортивної ходьби.

Фото із соціальних мереж