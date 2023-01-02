Перший рік занять початківці підсумували змаганнями

У Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту провели чемпіонат навчального спортивного закладу з вільної боротьби серед вихованців груп початкової підготовки. Саме ці змагання стали підсумком річної навчально-тренувальної роботи відділення з цього виду єдиноборств.

У залі боротьби Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, де відбувся турнір, свою майстерність продемонстрували понад шістдесят юнаків 2009—2011-го та 2012—2014 років народження з Тернополя, Теребовлі і Шумська.

Під час церемонії урочистого відкриття виконувач обов’язків директора школи Анатолій Яцина і головний суддя змагань, автор цих рядків, побажали учасникам чесної та безкомпромісної боротьби, а всім присутнім — великої перемоги заради нашого майбутнього. Юні атлети з усіх сил намагалися довести, що за рік занять змужніли, підвищили свою майстерність. Конкуренції на килимі додавала і та обставина, що для більшості учасників ці змагання стали першими у житті.

Чемпіонами у своїх вагових категоріях стали тернопільці Іван Шандригось, Станіслав Гречух, Тимур Полонський, Давид Цюшок, Дмитро Бобрівець, Данило Мищишин і Дмитро Коруц, теребовлянці Артем Галаган, Віталій Гнатюк, Вадим Булаєвич, Ілля Екалов і Денис Скрипник, а також землячка останніх, єдина серед дівчат Поліна Малихіна. Список переможців, нарешті, завершив Артур Дмитрук із Шумська.

До речі, дідусь уже згаданого Дмитра Коруца, заступник комбата 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Зиновій Кутень зміг на декілька днів приїхати додому і був присутній на змаганнях.

Честі ж піднятися на другу чи третю сходинку п’єдесталу пошани удостоїлися Святослав Стаськів, Дмитро Рибій, Артем Бурносов, Олександр Ранецький, Захар Стаськів, Костянтин Слюсарчук, Данило Щокін, Максим Шаган, Назар Ляхович, Олександр Манчевський, Станіслав Климчук, Артур Яблонський, Богдан Лозінський, Тарас Франків, Олександр Данилюк і Денис Шевчук із Тернополя, теребовлянці Ростислав Цуркан, Вадим Багирич, Костянтин Лук’янчук, Дмитро Давибіда, Арсен Галаган, Назар Шпуляк і Маркіян Дурняк та Кирило Бойко. А також Вадим Наконечний, Іван Збаразький, Денис Козак, Андрій Войчещук і Максим Слив’юк із Шумська.

Не завадили проведенню змагань ані повітряна тривога, ані відключення електроенергії. Навіть попри їхню відсутність юні спортсмени не припиняли суперечку за нагороди. Тож один із господарів залу, декан факультету фізичного виховання згаданого вишу Андрій Огнистий не міг не відзначити хороший рівень проведення турніру і користь від подібних змагань.

Під час відключення електроенергії зал, до речі, засяяв ліхтарями і гірляндами, заживленими павербанками. Саме тому теж уже згаданий воїн ЗСУ Зиновій Кутень, висловив упевненість у тому, що заради майбутнього дітей і таких моментів варто воювати та звільняти нашу Україну від російських загарбників! Особливо з огляду на те, що кількість юнаків, які прагнуть займатися боротьбою, зростає навіть попри пандемію коронавірусу і загарбницьку війну росії проти нашої держави.

Переможці і призери змагань нагороджені дипломами, медалями і солодкими подарунками. І, звісно, варто згадати про те, що на завершення почесні гості вручили лауреатам свідоцтва про присвоєння спортивних розрядів. А наостанок на всіх очікував смачний солодкий стіл із тістечками і напоями.

Юні борці займаються під керівництвом Івана Лозинського, Володимира Перхалюка і Руслана Омелянчука у залі боротьби університету завдяки плідній співпраці спортивної школи і вишу на чолі з ректором Богданом Буяком, Ця співпраця триває вже п’ятий рік підряд.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото організаторів