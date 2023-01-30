Планетарні звитяги Тараса Радя

Минулої неділі, 29 січня, у шведському Естерсунді завершився чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату і порушеннями зору. Нових приємних звісток про успіх на планетарному форумі вихованця тернопільських центру та ОДЮСШ «Інваспорт», заслуженого майстра спорту з біатлону і майстра спорту міжнародного класу з лижних перегонів Тараса Радя прихильники зимових видів спорту з нашого краю дочекалися і під завісу змагань.

Остаточно, так би мовити, вивчивши у вирі азартної боротьби можливості своїх конкурентів, з якими напружено змагався у класі LW 10—12 (сидячі), підопічний заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака зайвий раз підтвердив, що був одним з головних фаворитів змагань. Третій змагальний день, як ми вже повідомляли, приніс йому титул віцечемпіона у спринтерських лижних перегонах.

Минулої ж середи, 25 січня, Тарасові не було рівних у біатлоні на дистанції 10 кілометрів. Закривши всі мішені, студент магістратури факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка за підрахунками суддів, під час яких, звісно, враховувалися не тільки влучність, але і клас інвалідності, більш ніж на п’ятдесят секунд випередив срібного призера Аарона Пайка зі Сполучених Штатів Америки. А відставання бронзового призера Е Хун Сіна склало більше хвилини.

Далі полювання за медалями наш земляк продовжив передостаннього змагального дня, 28 січня. За підсумками лижної гонки вільним стилем з індивідуальним стартом на десять кілометрів виборов бронзову медаль. А на завершення гідно постояв за честь параолімпійської збірної України і в змішаній лижній естафеті 4 по 2,5 кілометра. Разом із Павлом Балем, Богданою Конашук і Людмилою Ляшенко завоював «срібло». Отож наш земляк поповнив особисту скарбничку нагород золотою, двома срібними та однією бронзовою медалями. Нагороду найвищої проби завоював в улюбленому біатлоні, три інші — у лижних перегонах.

Загалом же параолімпійська збірна України завершила світовий форум із 26-ма медалями, серед яких п’ять золотих, вісім срібних і тринадцять бронзових. За цим показником вона друга — на дві більше тільки у параолімпійської збірної Німеччини. У змаганнях чемпіонату світу, до речі, взяли участь спортсмени з дев’ятнадцяти країн. Честь параолімпійської збірної України захищали 24 спортсмени.

У складі параолімпійської збірної також виступав ще один наш земляк — Володимир Черниш із Копичинців. У цьому ж класі інвалідності у біатлоні, скажімо, фінішував дванадцятим.

Фото із соціальних мереж