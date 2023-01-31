Порадували наставника

Наприкінці минулого тижня в Івано-Франківську відбувся відкритий кубок GRC Athletics Open Cup з легкої атлетики у приміщенні. Участь у ньому взяли юнаки і дівчата 2007—2014 років народження.

Гості змагань не могли не відзначити високий рівень їх проведення. Організатори подбали про музичний і світловий супровід, електронний хронометраж, подарунки на фініші від партнерів стартів усім учасникам. Серед тих, хто порадував своїх наставників, і вихованка Зборівської ДЮСШ Аліна Посівайло. Підопічній Володимира Небельського не було рівних у вирішальному забігу на 600 метрів.

А разом із подругами по команді Юлією Цвігун, Вікторією Кузьмяк і Веронікою Гуменною Аліна Посівайло завоювала ще і «срібло» в естафеті 4 по 150 метрів.

Фото із соціальних мереж