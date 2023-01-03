Щодо заповнення обов’язкового реквізиту податкової накладної з першого січня 2023 року

Державна податкова служба України у зв’язку із прийняттям Закону України від 19 жовтня 2022 року за номером 2697-ІХ «Про Митний тариф України», який набув чинності з першого січня 2023 року, та з метою недопущення неоднозначного трактування норм Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема у частині зазначення у податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної такого обов’язкового реквізиту як код товару згідно з УКТ ЗЕД, надала інформацію. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно із статтею 1 згаданого Закону митний тариф України є невід’ємною його частиною та містить перелік ставок загальнодержавного податку — ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2022 року), затверджені цим Законом, застосовуються, починаючи з першого січня 2023 року.

При цьому окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2022 року), визначених у митному тарифі України, встановленому Законом за номером 2697, зазнали змін у порівнянні з кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), які були визначені у митному тарифі України, встановленому Законом України від 4 червня 2020 року за номером 674-ІХ «Про Митний тариф України», чинному до 31 грудня 2022 року (включно).

Наказом Державної митної служби України від 23 листопада 2022 року за номером 513, який набув чинності з першого січня 2023 року, затверджено перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2017 року до УКТ ЗЕД версії 2022 року.

Так, у перехідних таблицях приведені коди УКТ ЗЕД 2017 року, які змінилися в УКТ ЗЕД 2022 року, та коди, що застосовані в УКТ ЗЕД 2022 року повторно без змін.

Префікс «ех» означає, що відповідна товарна підкатегорія 2022 року (правий стовпчик) двічі або більше разів зустрічається в правому стовпчику таблиці «УКТ ЗЕД 2022» та містить тільки частину товарів відповідної товарної підкатегорії 2017 року (лівий стовпчик).

Знак «=» означає коди, які застосовувалися в УКТ ЗЕД 2017 року та повторно застосовуються в УКТ ЗЕД 2022 року без змін обсягів товарів, що класифікуються за такими кодами.

Правила складання податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) встановлено статтями 187 і 201 розділу V ПКУ. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за номером 137/28267.

Пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ визначено, що при здійсненні операцій із постачання товарів на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

Перелік обов’язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у підпунктах «а»-«й» пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ.

Зокрема, одним із таких реквізитів є код товару згідно з УКТ ЗЕД (підпункт «і» пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ).

Так, починаючи з першого січня 2023 року, при здійсненні операцій із постачання товарів на митній території України, графа 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної має заповнюватися з урахуванням таких особливостей:

при здійсненні операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України до 31 грудня 2022 року (включно), у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), що був вказаний у митній декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України або у податковій накладній, отриманій від постачальника при придбанні такого товару;

при здійсненні операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України, починаючи з першого січня 2023 року, у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2022 року), що визначений у митному тарифі України, встановленому Законом за номером 2697;

при здійсненні операції з постачання одночасно товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України як до 31 грудня 2022 року (включно), так і, починаючи з першого січня 2023 року, а саме з однаковим найменуванням, але з різними кодами товару згідно з УКТ ЗЕД, у розділі Б податкової накладної заповнюються два окремі рядки, зокрема у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) яких зазначається:

в одному — код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), придбаного на митній території України/ввезеного на митну територію України до 31 грудня 2022 року (включно);

у другому — код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2022 року), придбаного на митній території України/ввезеного на митну територію України, починаючи з першого січня 2023 року.

Якщо, починаючи з першого січня 2023 року, відбувається зміна кількості або вартості товарів, поставлених до вказаної дати, то у графі 4.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складена за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ (постачальнику) слід зазначити код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), вказаний у податковій накладній, що коригується.

Про це йдеться у листі ДПС України від 29 грудня 2022 року за номером 17528/7/99-00-21-03-02-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області