Транспортний податок для власників елітних авто

Торік до місцевих бюджетів області надійшов один мільйон 575 тисяч гривень транспортного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області. Це перевищило очікувані надходження на 275 тисяч гривень.

З усієї суми надходжень майже 1,3 мільйона гривень податку сплатили юридичні особи. Громадяни — власники елітних автомобілів перерахували 313,6 тисячі гривень транспортного платежу.

Податківці нагадали, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (у 2022-му році — 2473500 гривень).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Минулого року до переліку легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, було включено 135 моделей.

Перелік легкових автомобілів Мінекономіки розміщує на своєму офіційному вебсайті (www.me.gov.ua) щороку до першого лютого податкового (звітного) року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області