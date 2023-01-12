Вчасно та в повному обсязі сплатили ПДВ

Упродовж минулого року суб’єкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету майже 1,7 мільярда гривень податку на додану вартість. Це на 187,8 мільйона або на 13 відсотків більше, ніж очікувалося.

Лише за грудень 2022 року бізнес області спрямував до державного бюджету 175 мільйонів гривень — на 23,1 мільйона більше очікуваних показників.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які упродовж непростого для всієї країни, й бізнесу зокрема, 2022 року вчасно та у повному обсязі сплачували податки та збори. Разом — переможемо!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області